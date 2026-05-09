Adunata a Genova, gli Alpini di Gaglianico incontrano a sorpresa il ministro Crosetto

Incontro a sorpresa per gli Alpini di Gaglianico. Nel pomeriggio di oggi, 9 maggio, durante la 97° Adunata Nazionale, di scena a Genova fino a domani, le penne nere guidate dal capogruppo Paolo Massaro si sono imbattute per caso nel ministro della Difesa Guido Crosetto, con tanto di cappello alpino. Proprio con quest’ultimo hanno scattato una fotografia, a ricordo del momento, davanti ad una numerosa folla.

Crosetto ha raggiunto il capoluogo ligure per assistere al viaggio verso il Nord America di Nave Scuola Amerigo Vespucci. Un’occasione per rivendicare il valore delle Forze Armate, della Marina e degli Alpini. Lo stesso ministro, a margine della cerimonia di partenza della storica unità della Marina Militare, avvenuta nella mattinata odierna, ha parlato dell’orgoglio italiano, del ruolo simbolico del Vespucci nel mondo e delle polemiche che in questi giorni hanno accompagnato la presenza degli Alpini in città.

Crosetto, infatti, ne ha ricordato il ruolo nelle emergenze e nei grandi eventi: "Abbiamo ricordato l’altro giorno i 50 anni al terremoto del Friuli, i primi ad arrivare furono gli Alpini dell'Associazione Nazionale che hanno aiutato a ricostruire. Abbiamo finito con le Olimpiadi, chiedete il contributo che è stato dato dall'Associazione, non solo dalle Forze Armate, ma dall'Associazione Nazionale Alpini, alle Olimpiadi perché tutto funzionasse bene".