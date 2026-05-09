Adunata Alpini, seconda giornata tra paracadutisti, messa e concerti: ecco tutti i dettagli

Genova vive oggi, sabato 9 maggio, la seconda giornata della 97esima Adunata nazionale degli Alpini, dopo l’apertura ufficiale di venerdì con l’alzabandiera, le cerimonie istituzionali e la sfilata dei vessilli fino a piazza De Ferrari. Una giornata ancora ricca di appuntamenti, tra incontri ufficiali, momenti religiosi, concerti, eventi diffusi e nuove modifiche alla viabilità in vista della grande sfilata conclusiva di domani, domenica 10 maggio.

Il programma di oggi si apre alle 10.30 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con l’incontro tra il presidente nazionale, le sezioni all’estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri. Alle 13 è previsto uno degli appuntamenti più attesi della giornata: il lancio dei paracadutisti al Lido San Nazzaro, in corso Italia. Nel pomeriggio, alle 16.30, la Cattedrale di San Lorenzo ospiterà la Santa Messa, mentre alle 17.30 partirà la sfilata con il Labaro Ana e il vessillo della Sezione di Genova da piazza San Lorenzo a piazza Matteotti. Alle 18, a Palazzo Ducale, sono previsti i saluti della sindaca di Genova, del presidente della Regione Liguria e del presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini.

In serata spazio alla musica. Alle 20.30, al Teatro Carlo Felice, è in programma il concerto “Cori sotto la Lanterna”, mentre nel centro cittadino proseguiranno i concerti itineranti con cori e fanfare alpine. Resta aperto anche il Villaggio dell’Adunata, tra piazza della Vittoria e Porto Antico, con punti ristoro, spazi dedicati ai partner e aree di incontro per alpini, cittadini e visitatori.

La giornata di oggi è però anche quella in cui Genova comincia a prepararsi alla grande sfilata di domenica. Dalle 17 scattano infatti i divieti di sosta legati all’Area Pedonale Alpina 2, che coinvolge un’ampia parte del centro cittadino, comprese le aree interessate dal percorso del corteo. Le limitazioni riguardano anche Carignano e Foce, dove la sosta sarà progressivamente vietata in vista dell’ammassamento delle sezioni alpine e del passaggio della sfilata.

Attenzione anche a piazza della Vittoria: le limitazioni al traffico scatteranno già questa sera, sabato 9 maggio, alle 21. La piazza sarà uno dei punti centrali della fase finale dell’Adunata e domani ospiterà la conclusione del corteo con il tradizionale passaggio della stecca alla Sezione di Brescia.

Restano in vigore anche oggi le limitazioni dell’Area Pedonale Alpina 1, già attiva da venerdì, con divieti di circolazione e sosta in diverse zone del centro. Sono previste deroghe per mezzi di soccorso, forze dell’ordine, servizi essenziali, trasporto pubblico locale sui percorsi concordati, igiene urbana, assistenza sanitaria, veicoli autorizzati e mezzi diretti all’ospedale Galliera per terapie salvavita. Per le attività commerciali interne alle aree resta prevista la finestra logistica per il carico e scarico merci.

Sul fronte del trasporto pubblico, anche oggi le linee bus che transitano dal centro subiscono modifiche e limitazioni di percorso. AMT segnala variazioni per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio, con deviazioni legate alle chiusure delle vie centrali. Anche il Volabus, nella giornata di oggi, non effettua la fermata De Ferrari/Metro, mantenendo invariati i capolinea.

La metropolitana sarà invece potenziata. Oggi e domani, tra le 13 e le 20, le corse avranno una frequenza di circa 6 minuti grazie all’impiego di un treno aggiuntivo. Nella notte tra sabato e domenica la metro resterà aperta: tra l’1 e le 6 di domenica 10 maggio sarà attiva con una corsa ogni 20 minuti, per agevolare gli spostamenti in vista della giornata conclusiva.

Per chi si muove con i mezzi pubblici resta disponibile l’“Adunata ticket”, il biglietto speciale da 10 euro valido fino alle 23.59 di domenica 10 maggio su tutta la rete urbana e provinciale AMT, con esclusione di Navebus, Volabus, Ferrovia Genova-Casella, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure e tratta urbana genovese di Trenitalia.

Resta attivo anche il piano sanitario predisposto per l’evento, con postazioni mediche avanzate in piazza De Ferrari, piazza della Vittoria e piazza Caricamento, ambulanze e squadre di soccorritori a piedi nei principali punti di afflusso. Per i casi di bassa complessità e per i codici bianchi e verdi l’indicazione è rivolgersi alle Case della Comunità, lasciando gli ospedali cittadini ai casi più gravi o specialistici.

Per informazioni durante l’evento è attivo anche oggi il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova, 800.177.797, dalle 7 alle 19. Domani, domenica 10 maggio, il servizio sarà attivo dalle 7 alle 22.

La giornata di oggi rappresenta infatti il passaggio tra l’avvio dell’Adunata e il momento più atteso: la grande sfilata di domenica, che partirà alle 9 da piazza Corvetto.