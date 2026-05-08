Valdilana, riapre alla comunità lo storico Asilo Giletti di Ponzone

L'Associazione Delfino di Valdilana ristruttura e riapre alla comunità lo storico Asilo Giletti di Ponzone, realizzato nel secolo scorso dall'omonima famiglia di imprenditori tessili. A seguito di un comodato concesso dai proprietari del Cottolengo - Piccola Casa della Divina Provvidenza, i volontari hanno iniziato un ampio programma di ripristino degli spazi dell'edificio, che diventerà di fatto il quartier generale dell'associazione.

Il primo passo del progetto si concentra sul piano rialzato dell'edificio, che ospiterà il centro dello scambio "Uso e riuso", gli uffici e l'area destinata agli aiuti economici, oltre alla sala riunioni. In un secondo momento sarà pianificato il recupero del piano superiore e di quello seminterrato.

"E' un progetto che ci sta impegnando a fondo - commenta il presidente Ernesto Giardino -. Tutto è partito dalla necessità di trovare nuovi spazi per 'Uso e riuso', e alla fine abbiamo preso in considerazione l'ex asilo Giletti, che ci permette di ospitare anche altre nostre attività. A questo proposito, vorrei ringraziare gli amministratori del Cottolengo per averci dato fiducia e concesso l'immobile in comodato. Ci impegniamo a fare in modo che torni a essere utile per la comunità".

Per il momento è quasi completamente allestito il centro del baratto "Uso e riuso", che verrà inaugurato con una "Anteprima estate" in calendario per domenica 17 maggio. In questo caso sarà possibile approfittare dei capi di abbigliamento e accessori adatti alla bella stagione, ma non verrà ritirato nulla. Poi "Uso e riuso" riprenderà ad aprire già il 18 secondo il solito calendario settimanale che si seguiva al Centro Zegna: lunedì pomeriggio e sabato mattina.

Nelle prossime settimane verrà completato il trasloco anche degli uffici e dell'area aiuti economici. "Chiaramente si tratta di un'operazione che comporta costi importanti - aggiunge Giardino -. Basti pensare al rifacimento dell'impianto di riscaldamento, oltre alle tante piccole riparazioni che ovviamente si rendono necessarie in un edificio in disuso da anni. Per reperire i fondi partecipiamo a bandi, e come al solito contiamo sul sostegno del territorio, che non è mai mancato".