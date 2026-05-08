Ancora furti a Mongrando, 3 case nel mirino dei ladri: rubati monili per quasi mille euro

Ancora furti nel comune di Mongrando. Dopo i due tentati furti dell’altro giorno, altre tre abitazioni sono state prese di mira dai ladri nella giornata di mercoledì, 6 maggio.

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero forzato la porta d’ingresso di una casa e, dopo aver rovistato nelle stanze, si sarebbero impadroniti di alcuni monili in oro per un valore di circa mille euro.

Un’altra dimora è stata “visitata” ma non sarebbe stato asportato nulla. Infine, i malviventi avrebbero colpito all’interno di una legnaia da dove sarebbe stata sottratta un’ascia.