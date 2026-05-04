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Basso Biellese | 04 maggio 2026, 07:10

Raccolta organico a Roppolo, dal Comune avviso importante ai cittadini

Raccolta organico a Roppolo, dal Comune avviso importante ai cittadini (foto di repertorio)

Raccolta organico a Roppolo, dal Comune avviso importante ai cittadini (foto di repertorio)

Dal comune di Roppolo giunge un importante avviso rivolto alla popolazione inerente la gestione dei rifiuti.

“A seguito dell’incontro pubblico sulle nuove modalità di raccolta della frazione organica, informiamo i cittadini che non è necessario recarsi in Comune per conferme o modifiche alle proprie scelte – si legge nella nota apparsa sui canali ufficiali dell’amministrazione - Non appena saranno disponibili i mastelli per la raccolta dell’organico, verranno comunicate le modalità di ritiro e il calendario aggiornato. Per chi possiede già un composter e non intende apportare modifiche, non è richiesta alcuna comunicazione”.

g. c.

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