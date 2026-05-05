Biella, il Rettore del Politecnico di Torino in visita al campus di Città Studi FOTO

Nei giorni scorsi il Rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, ha visitato il campus di Città Studi Biella, dove ha sede anche il Comfort LAB, laboratorio di ricerca dell’Ateno dedicato al tessile sportivo. La visita si inserisce nel percorso avviato durante il mandato del Rettore e nel programma “Polito in Transition”, con un’attenzione costante a sostenibilità, innovazione e ricerca.

Accompagnato da Ada Ferri, Professoressa del Politecnico e Responsabile del laboratorio, e dal team di lavoro, il Rettore ha potuto approfondire le attività in corso, osservare i progetti più recenti e visionare prototipi sviluppati anche in collaborazione con importanti brand sportivi. L’obiettivo è trasformare competenze scientifiche e tecnologie in risultati concreti, con ricadute in termini di prestazioni e benessere.

Il Comfort LAB si dedica allo studio e allo sviluppo di materiali tessili avanzati, con particolare attenzione alle applicazioni nell’abbigliamento e nelle attrezzature sportive. Le attività di ricerca comprendono l’analisi delle prestazioni dei materiali e la valutazione del comfort termo-fisiologico. Il laboratorio adotta un approccio sperimentale che integra progettazione e validazione, avvalendosi di strumentazioni sofisticate come la camera climatica e sensori per il monitoraggio dei parametri fisiologici. Questa sinergia tra ricerca sui materiali, ingegneria e analisi del comfort consente di sviluppare soluzioni innovative orientate sia alle prestazioni sia al benessere dell’atleta. Il Comfort LAB rappresenta una realtà unica nel panorama nazionale e si distingue per un approccio fortemente multidisciplinare, che combina competenze di ingegneria, scienza dei materiali ed ergonomia, con un marcato orientamento all’innovazione e al trasferimento tecnologico. Risultati concreti ottenuti grazie alla qualità e dedizione del Team coordinato dalla Prof.sa Ferri

Il Rettore Corgnati si è dichiarato molto soddisfatto dell’evoluzione delle attività di ricerca, in particolare per la qualità dei risultati e la loro unicità. È rimasto inoltre positivamente colpito dalle potenzialità che il campus biellese sta costruendo, non solo a livello territoriale, ma anche su scala nazionale, grazie alle sue specifiche peculiarità.

"Il campus di Città Studi Biella rappresenta un modello virtuoso di interazione tra il mondo della formazione, della ricerca e della divulgazione scientifica- sono le parole di Stefano Corgnati. Questo approccio riflette pienamente l’identità del Politecnico di Torino, capace di trasferire alla società i frutti dell'innovazione sviluppata nei propri laboratori. In particolare, questa sede ospita il Comfort Lab, uno dei centri di ricerca d'eccellenza del nostro Ateneo. Il laboratorio nasce con l’obiettivo di valorizzare la storia e l’ecosistema territoriale biellese, da sempre legato al settore dei tessuti, della moda e dell’abbigliamento. Qui, la ricerca di frontiera trasforma il prodotto tessile in un oggetto ad alta densità tecnologica e innovativa. La presenza del Politecnico sul territorio mira a preservarne l'identità storica, promuovendo al contempo uno sviluppo coerente per una città e un distretto che hanno fatto del tessile il proprio motore trainante".

Ad accompagnare il Rettore, insieme al Direttore Generale Giuseppe Distefano, è stato anche il Presidente di Città Studi, Ermanno Rondi, che ha sottolineato l’importanza del confronto e del trasferimento di conoscenze tra Università e realtà locali. “Per noi, come Città Studi,- sostiene Ermanno Rondi- è stato un vero piacere riscontrare l’attenzione e l’interesse mostrati dal Rettore verso il nostro campus universitario. Il nostro obiettivo è creare occasioni continue e concrete di trasferimento della conoscenza: farlo insieme al Politecnico in un’ottica di rinnovato interesse significa rafforzare ulteriormente le basi per lo sviluppo del campus e del Territorio. La visione e le competenze del Rettore unite alla volontà di rafforzare il laboratorio, ci consentono di pianificare strategie di sviluppo con maggiore efficacia, rendendo il campus sempre più attrattivo. Il fatto che qui si respiri l’identità del Politecnico attraverso il team di ricerca rappresenta un ulteriore elemento distintivo e un importante valore aggiunto. Siamo molto soddisfatti che il Rettore riconosca nel campus visione e potenzialità che si traducono in qualità della ricerca”.