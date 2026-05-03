Biella, in consiglio comunale si torna a chiedere la revoca dell’incarico all'assessore Paraggio

Il Consiglio comunale di Biella è convocato in seduta straordinaria in prima convocazione per martedì 5 maggio 2026 alle ore 14.30, presso la sala del Consiglio di Palazzo Oropa.
La seduta si aprirà con la trattazione delle interrogazioni, per poi proseguire con l’esame dell’ordine del giorno.
Tra i punti previsti figurano la surrogazione del consigliere dimissionario Erica Passarella e la contestazione di cause di incompatibilità nei confronti dei consiglieri Riccardo Bresciani, Marta Bruschi e Sara Novaretti, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 267/2000.
Successivamente il Consiglio sarà chiamato a discutere la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 18 marzo 2026, relativa a una variazione d’urgenza al bilancio di esercizio 2026/2028, con contestuale variazione di cassa e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.
All’ordine del giorno anche l’istituzione della Consulta giovanile della città di Biella e l’approvazione del relativo regolamento.
Sono inoltre previste tre mozioni: la prima riguarda la richiesta al sindaco di revoca dell’incarico ad Amedeo Paraggio; la seconda la valutazione politica sull’opportunità della permanenza in Giunta dell’assessore Paraggio; la terza, intitolata “Trasparenza senza scadenza – Atto II”, propone la consultabilità permanente degli atti pubblici depurati dai dati sensibili.