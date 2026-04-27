DESTINAZIONE IMPRESA: la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte organizza un corso gratuito per aspiranti e neoimprenditori

Sostenere la nascita di nuove realtà produttive e fornire ad aspiranti e neoimprenditori gli strumenti necessari per affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione. Con questo obiettivo la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte lancia “Destinazione impresa: competenze per la nuova imprenditorialità”, un percorso di formazione e accompagnamento dedicato a chi desidera potenziare la propria impresa avviata da poco (a partire dal 1° gennaio 2024) o trasformare un’idea in un’attività in proprio.

L’iniziativa, realizzata con il supporto scientifico di ISTUD Business School, si rivolge a un massimo di 20 partecipanti delle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola.



«Le imprese non sono solo entità economiche e giuridiche, ma rappresentano il cuore pulsante della vitalità di un territorio, dal momento che ogni nuova realtà porta con sé innovazione, occupazione e coesione sociale» commenta Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Consapevoli della complessità dell’attuale scenario economico abbiamo voluto offrire questa proposta formativa di alto profilo in modo totalmente gratuito. Investire nelle competenze di aspiranti e neoimprenditori significa investire nel futuro dell'Alto Piemonte, garantendo che le buone idee abbiano basi solide per trasformarsi in imprese capaci di crescere e durare nel tempo».

Il percorso formativo prevede un approccio ibrido ed è articolato in cinque moduli in presenza e da remoto, con altrettante masterclass di approfondimento online, per un totale di circa 30 ore di formazione. Tra i temi che verranno affrontati figurano focus specifici sulle opportunità offerte dall'Intelligenza Artificiale generativa, la sostenibilità e la gestione dei team intergenerazionali.

Si parte a Novara, presso la sede camerale, il 12 maggio con il kick-off e il primo modulo, dedicato alla definizione di business model e strategia di mercato. Anche il secondo incontro, in programma il 21 maggio, sarà in presenza sul tema “Pensare fuori dagli schemi: disruptive thinking e AI”. Seguiranno tre moduli online su come strutturare competenze e processi, sviluppare competenze economico-finanziarie e gestire persone e team, previsti nel mese di giugno.

I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di concorrere per una Challenge Imprenditoriale (riservata a otto profili che verranno selezionati durante il corso), con sessioni individuali di Business Coaching per accelerare lo sviluppo del proprio progetto.

La conclusione del percorso formativo è prevista nel mese di settembre, con un incontro finale in presenza. Ai partecipanti verrà rilasciato un Open Badge (a fronte di una frequenza pari ad almeno il 70% e al superamento di un test finale), un certificato digitale che attesta le competenze acquisite, facilmente condivisibile sui profili social professionali.



La partecipazione è gratuita: per inviare la propria candidatura occorre compilare entro giovedì 7 maggio (ore 12.00) il form di iscrizione online dal sito camerale www.pno.camcom.it dove è disponibile anche il programma completo del corso. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Promozione della Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it - 015.35.99.332/359).





