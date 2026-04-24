Dal Nord Ovest - Cade in un loculo al cimitero, soccorso dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata odierna al cimitero comunale di Fara Novarese per il soccorso di una persona rimasta ferita dopo una caduta. Secondo quanto ricostruito, un uomo è precipitato all’interno di alcuni loculi sotterranei in seguito al cedimento di una lastra di copertura del pavimento. La caduta, di alcuni metri, lo ha lasciato impossibilitato a risalire autonomamente.

Sul posto sono intervenute le squadre della Centrale e del distaccamento di Romagnano, che hanno effettuato il recupero utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), specifiche per operazioni in ambienti complessi. Una volta messo in sicurezza, il ferito è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso.