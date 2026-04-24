Dal Nord Ovest - Minacciava i passanti con un pugnale in mano

Si aggirava per la strada, in via Campiglia, a Torino, agitando un pugnale e minacciando le persone che gli passavano vicino. Sono state tante le chiamate al 112 che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e - una volta sul posto - gli agenti di Polizia hanno arrestato un uomo di origini marocchine di 31 anni. L'accusa, nei suoi confronti, è di porto abusivo di un coltello ma è scattata anche la denuncia per minacce aggravate.

In un primo momento i poliziotti hanno cercato di instaurare un dialogo con l’uomo ma senza successo: non mollando l'arma, si è reso necessario il ricorso all'uso del taser. In realtà è bastato estrarlo, perché l'uomo scendesse a più miti consigli. E' stato così disarmato del pugnale (di una lunghezza di circa 25 centimetri) e tratto in arresto per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Non si sono registrati feriti tra le persone presenti.



