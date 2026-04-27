1° Maggio di sciopero, i settori coinvolti

Sarà un 1° Maggio di mobilitazione questo venerdì. Per la Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici 2026, il sindacato Unione Sindacale Italiana (USI-CIT) ha proclamato lo sciopero generale nazionale di 24 ore e la mobilitazione interesserà diversi comparti.

La mobilitazione ha carattere nazionale e coinvolge tutte le categorie, sia del settore pubblico sia di quello privato, configurandosi quindi come uno sciopero generale a tutti gli effetti.

Anche il fronte trasporti, seppur monitorato, può creare disagi in tutta Italia. Lo sciopero è totale, ma l’adesione nel settore dei trasporti potrebbe variare a seconda delle realtà locali e dei singoli accordi aziendali.

Anche trattandosi di uno sciopero nazionale e generale sono previste fasce di garanzia per diversi settori, come il trasporto ferroviario e aereo e la sanità.

Atap ha diffuso una nota in cui si legge che su disposizione degli Enti Committenti, in concomitanza del ponte del 1° Maggio i servizi di Linea subiranno modifiche e verranno effettuati con le seguenti modalità: Venerdì 1° Maggio: Non verrà effettuato alcun Servizio di Linea. Sabato 2 Maggio: su tutte le Linee Extraurbane e sulle linee Urbane di Vercelli e di Biella non verranno effettuate le corse scolastiche contrassegnate sui quadri orario con l’apposita dicitura SCOL mentre saranno effettuate le corse non scolastiche contrassegnate dalla dicitura Nsco oppure senza specifica limitazione di periodo (annuali).

Per quanto riguarda invece la sanità, l' Biella l'Asl rende noto che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.