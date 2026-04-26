25 Aprile, presidente Nicco: “La data fondativa della nostra democrazia”

“Il 25 Aprile è la data fondativa della nostra democrazia, il giorno in cui l’Italia scelse la libertà, la pace e la dignità”. Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, in occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione.

La ricorrenza si intreccia quest’anno con gli 80 anni dal voto alle donne, “un passaggio decisivo che vide le italiane protagoniste della vita democratica e, come madri costituenti, della nascita della nostra Costituzione”, sottolinea Nicco.

“In un tempo segnato da equilibri internazionali fragili e da tensioni sociali – prosegue – il 25 Aprile richiama i valori che permisero al Paese di rialzarsi, unendo donne e uomini, al di là delle differenti sensibilità, formazioni e appartenenze, attorno a un obiettivo comune: ricostruire l’Italia”.

Per il presidente del Consiglio regionale, la Festa della Liberazione deve essere “un momento di unione per tutti gli italiani che si riconoscono nei valori democratici. Non un momento di divisione che rivanga l’odio di un periodo ormai chiuso da ottant’anni. Solo così sarà una festa davvero inclusiva”.

“Buon 25 Aprile a tutti”