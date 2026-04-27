Scuola, aule dedicate e disabilità: “Gli spazi non diventino confini”

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene nel dibattito emerso in questi giorni sul tema delle cosiddette “aule dedicate” agli studenti e alle studentesse con disabilità, richiamando la necessità di un’analisi fondata su dati aggiornati e su una visione coerente con il diritto all’inclusione.

Secondo le più recenti rilevazioni ISTAT, pubblicate nel 2025 e riferite all’anno scolastico 2023/2024, gli alunni con disabilità hanno raggiunto quota 359mila circa, pari al 4,5% della popolazione scolastica, con un incremento del 6% in un solo anno e del 26% negli ultimi cinque anni.

Si tratta di una crescita strutturale, non episodica, che modifica profondamente la composizione delle classi e rende sempre più centrale la qualità delle scelte organizzative e didattiche. Accanto a questo dato, restano criticità rilevanti: oltre 15mila studenti, circa il 4,2%, non ricevono ancora un adeguato supporto per l’autonomia e la comunicazione. Inoltre, una quota significativa di istituzioni scolastiche presenta ancora barriere architettoniche o problemi di accessibilità, con ricadute dirette sulla partecipazione effettiva alla vita scolastica.

In questo contesto, la disponibilità di aule dedicate viene spesso interpretata come una risposta organizzativa. Tuttavia, i dati dell’Osservatorio Scolastico per l’Inclusione dell’Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down, basati su oltre 590 risposte di docenti e dirigenti scolastici, restituiscono un quadro più articolato.

La maggioranza degli operatori si dichiara favorevole a questi spazi, ma solo se utilizzati in modo non esclusivo, non permanente e funzionalmente integrato. Le aule dedicate vengono considerate utili per bisogni specifici e temporanei, come momenti di sovraccarico, attività individualizzate o situazioni complesse, ma non come alternativa alla partecipazione al gruppo classe.

Particolarmente significativo è il divario tra docenti di sostegno specializzati, favorevoli nel 65,5% dei casi, e non specializzati, tra i quali la percentuale supera il 75%. Uno scarto che evidenzia una maggiore cautela da parte di chi possiede una formazione più approfondita e la consapevolezza che strumenti pensati per facilitare possano, se usati impropriamente, produrre effetti opposti.

Le evidenze internazionali vanno nella stessa direzione. UNESCO ed European Agency for Special Needs and Inclusive Education sottolineano come i sistemi più efficaci siano quelli che riducono al minimo i contesti separati, favorendo la permanenza degli studenti negli ambienti comuni e la partecipazione alle attività condivise.

Quando lo spazio dedicato diventa una soluzione ricorrente, anche in assenza di reale necessità, si produce una distinzione implicita tra chi appartiene pienamente al gruppo e chi ne viene temporaneamente, o stabilmente, allontanato. Una distinzione non neutra, perché incide sulle relazioni, sulle opportunità di apprendimento e sulla costruzione dell’identità degli studenti.

Anche il linguaggio contribuisce a consolidare queste rappresentazioni. L’espressione “aulette di sostegno” richiama una dimensione ridotta e separata, suggerendo implicitamente una gerarchia tra spazi ed esperienze educative.

I dirigenti scolastici, con una percentuale di favorevoli pari al 64,9%, esprimono una posizione che riflette la complessità del tema: da un lato le esigenze organizzative, dall’altro la consapevolezza che nessuna soluzione strutturale può sostituire una progettazione condivisa e una formazione continua.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama quindi l’attenzione su un punto essenziale: la crescita degli studenti con disabilità non può essere affrontata attraverso dispositivi separativi, ma richiede un ripensamento complessivo degli ambienti di apprendimento.

La qualità dell’inclusione non si misura dalla presenza di spazi dedicati, ma dalla capacità della scuola di rendere ogni ambiente accessibile, partecipato e significativo.

La domanda che il sistema educativo è chiamato ad affrontare non è soltanto se servano o meno aule dedicate, ma se sia in grado di utilizzare gli spazi come strumenti di inclusione, senza trasformarli in confini.

È su questa capacità che, oggi, si gioca la tenuta del principio di uguaglianza sostanziale nel sistema scolastico.