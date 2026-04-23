Sanità, a Crevacuore un incontro sulle dipendenze: se ne parla con la dottoressa Rosella Giuliani

Dipendenze: fascino del proibito o malattia e disagio? È questo il titolo dell’incontro formativo organizzato dall’AVIS Comunale di Coggiola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pray. Si tratterà di diverse tematiche: in particolar modo sui segnali per riconoscere e affrontare il problema tra norme di comportamento adeguate e nuove tecnologie. All’evento, in programma alle 20.30 di stasera, 23 aprile, presso le scuole medie di Crevacuore, sarà presente la dottoressa Rosella Giuliani.
In Breve
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
martedì 21 aprile
lunedì 20 aprile
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
“Amistade”, poesia di Nicola Loi: canto antico della fraternità nella lingua dei padri
Dalla Sardegna al mondo: itinerari poetici tra Biella e La Plata (Argentina)