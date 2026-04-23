Sanità, a Crevacuore un incontro sulle dipendenze: se ne parla con la dottoressa Rosella Giuliani

Dipendenze: fascino del proibito o malattia e disagio? È questo il titolo dell’incontro formativo organizzato dall’AVIS Comunale di Coggiola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pray. Si tratterà di diverse tematiche: in particolar modo sui segnali per riconoscere e affrontare il problema tra norme di comportamento adeguate e nuove tecnologie. All’evento, in programma alle 20.30 di stasera, 23 aprile, presso le scuole medie di Crevacuore, sarà presente la dottoressa Rosella Giuliani.