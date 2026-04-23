25 Aprile a Biella, il mercato di Piazza Falcone conferma la sua tradizione FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"Anche sabato 25 Aprile il mercato di Biella in Piazza Falcone, rinnova uno degli appuntamenti più radicati e apprezzati della città.

Oltre 120 operatori tra commercio alimentare, non alimentare e produttori agricoli diretti, saranno presenti con un'offerta ampia e qualificata, capace di coniugare varietà, competenza e rapporto diretto con il pubblico.

Tra i banchi si ritrovano qualità, convenienza e quella dimensione autentica fatta di esperienza e professionalità, che da sempre caratterizza il commercio su area pubblica, un patrimonio vivo del territorio, costruito ogni settimana da chi ha trasformato il proprio lavoro in una vera e propria vocazione".