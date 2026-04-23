In giro per le Alpi, incontro a Graglia: un viaggio tra sentieri e vette

Un viaggio tra ricordi con amici, sentieri e vette delle nostre Alpi. Di questo e molto altro si parlerà nell’incontro dal titolo “In giro per le Alpi & Trekking Pro Loco dal 1997 al 2002”, in programma alle 21 di domani, venerdì 24 aprile, nei locali del Teatro Comunale di Graglia. Sarà l'occasione per osservare, sotto un'altra lente, luoghi, mete ed esperienze di vita inedite e distanti dai nostri territori.