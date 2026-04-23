Biella, il Santuario d'Oropa negli archivi storici

A distanza di una settimana dalla fotografia di Bogge sulle fondamenta della Chiesa Nuova di Oropa, proponiamo oggi una cartolina dipinta che offre una diversa interpretazione dello stesso soggetto. Si tratta di un acquerello in formato cartolina dipinto da Domenico Vallino.

L’opera restituisce, con sensibilità pittorica, una fase iniziale e ancora incerta del grande progetto della Basilica Superiore: quando le strutture emergono appena dal terreno e il cantiere appare come parte integrante del panorama. Accanto alla documentazione fotografica, quest’opera testimonia come anche lo sguardo artistico abbia contribuito a fissare nella memoria le trasformazioni del Santuario di Oropa negli anni di fine Ottocento, inizio Novecento.