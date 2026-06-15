Biella, al via il centro estivo "Educare alla cittadinanza attraverso il gioco e le esperienze"

Ha preso ufficialmente il via presso la Scuola Primaria del Villaggio Lamarmora il Centro Estivo 2026, che accoglierà nelle prossime settimane circa 40 bambini in un percorso educativo e ricreativo pensato per coniugare divertimento, crescita personale e scoperta del territorio.

Ad aprire simbolicamente l'estate è stato l'assessore all'Istruzione del Comune di Biella Livia Caldesi che ha incontrato i bambini e gli operatori del servizio, portando il saluto dell'Amministrazione Comunale e augurando a tutti un'estate ricca di amicizie, esperienze e nuove scoperte.

Il tema scelto per l'edizione 2026 è "Il mio primo passaporto da cittadino", un progetto che accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei valori fondamentali della convivenza civile e del rispetto reciproco. Attraverso attività ludiche, laboratori e giochi di gruppo i bambini potranno avvicinarsi ai temi dell'educazione alla cittadinanza, dell'educazione stradale, dell'educazione alimentare, del fair play sportivo e della tutela dell'ambiente.

L'obiettivo del centro estivo è quello di dimostrare come sia possibile imparare divertendosi, trasformando ogni attività in un'occasione per sviluppare competenze, autonomia e senso di responsabilità.

Nel corso delle settimane saranno coinvolte numerose associazioni, realtà sportive ed enti del territorio che proporranno attività, laboratori e iniziative dedicate ai bambini, offrendo occasioni di incontro e conoscenza di molteplici discipline.

Accanto alle attività quotidiane svolte presso il centro estivo, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere importanti esperienze esterne. Il programma prevede infatti giornate in piscina, attività acquatiche e uscite sul territorio, tra le quali il Parco Avventura Veglio, la Piscina di Valdengo e il parco acquatico Albamare, esperienze che permetteranno ai bambini di trascorrere momenti di svago e di socializzazione in contesti differenti e stimolanti.

«Particolare attenzione sarà dedicata all'inclusione, alla partecipazione attiva di tutti i bambini e alla valorizzazione delle capacità individuali, affinché ciascuno possa sentirsi protagonista della propria estate» spiega l’assessore Caldesi.