Tavigliano, ultimo consiglio comunale per il sindaco Mantello: l’avanzo di amministrazione sfiora il mezzo milione di euro

Ultimo consiglio comunale per il sindaco Gino Mantello che, dopo tre mandati consecutivi, non si ripresenterà alle prossime elezioni comunali. È stata innanzitutto l’occasione per fare un bilancio di questi ultimi anni e, tra i punti all’ordine del giorno, vi era anche l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 che ha portato ad un avanzo di amministrazione pari a 493mila euro.

Una cifra importante, come riportato dal sindaco Gino Mantello: “Lascio il Comune in buone mani. Parte di questa cifra è vincolata per legge ma possono essere utilizzati 177mila euro per opere e progetti. È il frutto di un’ottima e oculata gestione compiuta dall’amministrazione uscente. Restano come priorità gli interventi di manutenzione del territorio e cura dei palazzi di proprietà comunale”.