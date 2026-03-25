Gruppo Marazzato e Gruppo Allara uniti nel recupero di materiali dai rifiuti edili FOTO

• LO SCORSO OTTOBRE IL GRUPPO MARAZZATO HA ACQUISITO IL 48% DI BIOINERTI SRL, SOCIETÀ CREATA NEL 2006 DAL GRUPPO ALLARA E SPECIALIZZATA NEL RECUPERO E RICICLO DEI MATERIALI EDILI

• L'OBIETTIVO DEI DUE PARTNER, LEADER NEI SERVIZI AMBIENTALI E NEGLI AGGREGATI DA CAVA E RICICLATI, È CREARE UNA FILIERA CIRCOLARE PER I RIFIUTI INERTI DEL SETTORE EDILE

Il Gruppo Marazzato, realtà di riferimento nei servizi ambientali, e il Gruppo Allara, leader nella produzione e fornitura di aggregati naturali e riciclati per edilizia e infrastrutture, annunciano una partnership strategica per sviluppare una filiera integrata di recupero dei rifiuti inerti provenienti dai cantieri di costruzione, in linea con i principi dell'economia circolare.

La collaborazione si è concretizzata nell'ottobre 2025, quando il Gruppo Marazzato ha acquisito il 48% del pacchetto azionario di Bioinerti S.r.l., società costituita nel 2006 dal Gruppo Allara e specializzata nel riciclo dei materiali di scarto del settore edile.

Marazzato mette a disposizione la propria esperienza nella gestione dei rifiuti speciali e nel trattamento dei rifiuti inerti, parte dei quali può essere avviata al recupero secondo il D.M. 127 del 28 giugno 2024, che ha ridefinito il quadro per il riciclaggio di questi materiali al fine di produrre aggregati recuperati impiegabili in edilizia. Allara apporta un knowhow consolidato nella filiera degli aggregati di cava e dei prodotti riciclati, con una presenza capillare sul territorio piemontese grazie ad impianti di recupero.

L'integrazione tra la competenza ambientale di Marazzato e quella tecnica di Allara negli aggregati consente a Bioinerti di trasformare i rifiuti inerti in aggregati certificati, pronti per essere reimpiegati in nuovi progetti edilizi e stradali, riducendo il consumo di materie prime naturali. In questo modo la partnership contribuisce a chiudere il cerchio della filiera delle costruzioni, trasformando uno scarto in una risorsa.

Il Gruppo Marazzato

Fondato nel 1952, il Gruppo Marazzato opera nei servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d'azione nazionale grazie alle reti d'impresa a cui aderisce. Con oltre 300 collaboratori e un parco mezzi di più di 250 unità, offre servizi di gestione, intermediazione e trasporto di rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi, spurghi civili e industriali.

Il Gruppo Allara

Allara è uno dei principali operatori piemontesi nel mondo degli aggregati per le costruzioni, con una filiera che va dall'estrazione e lavorazione di materiali naturali alla produzione di soluzioni per l'edilizia e le infrastrutture. Nel tempo ha affiancato ai materiali tradizionali lo sviluppo di aggregati riciclati e di prodotti ad alto contenuto tecnico, anticipando l'evoluzione verso un'edilizia più sostenibile.

Radicata sul territorio ma con una visione orientata all'innovazione, Allara integra competenze ingegneristiche, capacità realizzativa e gestione responsabile delle risorse naturali. La cura della qualità e l'attenzione alla sicurezza e all'ambiente ne fanno un partner di riferimento per imprese, enti pubblici e grandi cantieri che cercano prestazioni affidabili e soluzioni in grado di coniugare efficienza, durabilità e rispetto del territorio.

Bioinerti S.r.l.

Bioinerti è la piattaforma industriale del Gruppo Allara dedicata al trattamento dei materiali di scarto del settore edilizio e alla loro trasformazione in nuovi aggregati per le costruzioni. Nata per dare una risposta concreta alle esigenze di recupero dei rifiuti inerti, unisce competenze tecniche specialistiche, impianti dedicati e una gestione attenta della tracciabilità dei flussi.

Al centro dell'attività di Bioinerti c'è l'idea che i materiali provenienti dai cantieri non siano un semplice rifiuto, ma una risorsa da valorizzare attraverso processi di selezione, trattamento e certificazione di qualità. In sinergia con l'esperienza ambientale del Gruppo Marazzato e con la filiera degli aggregati di Allara, Bioinerti diventa così l'anello che permette di trasformare gli inerti di scarto in prodotti pronti per essere reimpiegati in nuove opere, contribuendo a una filiera delle costruzioni più efficiente e circolare.