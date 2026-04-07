Con la bella stagione tornano i colori: le decorazioni firmate Roberto Puozzo FOTO

Con l’arrivo della primavera e delle giornate più luminose, cresce la voglia di rinnovare gli spazi in cui viviamo. È proprio questo il momento ideale per dare nuova vita a pareti, cancellate e ambienti interni ed esterni, affidandosi a mani esperte e a un occhio attento ai dettagli.



A Biella, tra i professionisti più apprezzati del settore, spicca Roberto Puozzo, artigiano specializzato in decorazioni e lavori di tinteggiatura, che da anni opera con passione e competenza sul territorio.

Che si tratti di rinfrescare una casa privata, valorizzare un negozio o riportare all’antico splendore elementi esterni come cancellate e recinzioni, Puozzo propone soluzioni su misura, curate in ogni fase: dalla scelta dei materiali fino alla realizzazione finale. “Ogni ambiente ha una sua identità e merita di essere valorizzato,” è la filosofia che guida il suo lavoro. Non si tratta solo di dipingere, ma di creare atmosfera, armonia e stile, utilizzando tecniche moderne affiancate a lavorazioni decorative più tradizionali.



Tra i servizi più richiesti in questo periodo:

-tinteggiature interne ed esterne

-decorazioni personalizzate

-trattamento e verniciatura di cancellate

-recupero e valorizzazione di superfici



L’attenzione ai dettagli, la puntualità e la qualità dei prodotti utilizzati rendono ogni intervento duraturo nel tempo e capace di fare davvero la differenza. Con la bella stagione alle porte, questo è il momento perfetto per programmare interventi di rinnovo e manutenzione: affidarsi a un professionista come Roberto Puozzo significa scegliere un risultato che unisce estetica, funzionalità e cura artigianale. Per chi desidera trasformare i propri spazi con gusto e professionalità, la risposta è a portata di mano.

Vuoi dare nuova vita alla tua casa o al tuo cortile? Affidati all’esperienza di Roberto Puozzo Decorazioni!

Contatti

Cellulare: 334 221625

Email: robertopuozzo@gmail.com