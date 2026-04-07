Funghi, insetti e malattie: i consigli di Gardenville per difendere l’orto in modo naturale VIDEO

In ogni orto, prima o poi, arrivano i problemi: malattie, funghi e parassiti. Fa parte del gioco e non bisogna scoraggiarsi.
Chi coltiva lo sa: prima o poi l’orto presenta criticità che richiedono attenzione e interventi mirati. Per i funghi si ricorre a rame e zolfo; contro gli insetti olio di neem e sapone molle potassico. Tra le presenze più fastidiose ci sono poi le lumache, per le quali si consiglia l’utilizzo del fosfato ferrico, innocuo per i propri animali.
Ogni coltivazione ha le sue difficoltà e qualora si presentassero, Gardenville saprà consigliare il prodotto che più si adatta alle esigenze di ciascuno
Negli episodi precedenti:
- La preparazione del terreno
- Le piantine da orto e gli innesti
Le aromatiche nell'orto
- Difendere l’orto in modo naturale
Gardenville
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