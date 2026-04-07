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Casa Edilizia | 07 aprile 2026, 08:00

Funghi, insetti e malattie: i consigli di Gardenville per difendere l’orto in modo naturale VIDEO

Funghi, insetti e malattie: i consigli di Gardenville per difendere l’orto in modo naturale

Funghi, insetti e malattie: i consigli di Gardenville per difendere l’orto in modo naturale

In ogni orto, prima o poi, arrivano i problemi: malattie, funghi e parassiti. Fa parte del gioco e non bisogna scoraggiarsi.

Chi coltiva lo sa: prima o poi l’orto presenta criticità che richiedono attenzione e interventi mirati. Per i funghi si ricorre a rame e zolfo; contro gli insetti olio di neem e sapone molle potassico. Tra le presenze più fastidiose ci sono poi le lumache, per le quali si consiglia l’utilizzo del fosfato ferrico, innocuo per i propri animali.

Ogni coltivazione ha le sue difficoltà e qualora si presentassero, Gardenville saprà consigliare il prodotto che più si adatta alle esigenze di ciascuno

Negli episodi precedenti: 

- La preparazione del terreno

- Le piantine da orto e gli innesti

Le aromatiche nell'orto

- Difendere l’orto in modo naturale

Gardenville

Via De André – Biella (accanto al Centro Commerciale Gli Orsi)

www.gardenville.it

015 9248258

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30

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C.S. Gardenville, G. Ch.

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