Voucher Vesta per le famiglie piemontesi, parte il click day ma il sito è bloccato

Bloccato il sito per chiedere il voucher Vesta, il sostegno promosso dalla Regione Piemonte a favore delle famiglie con figli nella fascia tra gli 0 e 6 anni. Poco dopo le 12, orario in cui è scattato ufficialmente il click day per chiedere il bonus, sono migliaia i piemontesi che stanno provando ad accedere al portale web tramite PC o cellulare.

Sito bloccato

Ma sono moltissimi quelli che segnalano come il sito non sia accessibile e quindi non sia possibile presentare la domanda per ottenere Vesta, il contributo che punta a sostenere i nuclei con figli tra 0 e sei anni Isee fino a 40.000 euro, con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro.

Ed in Consiglio Regionale c'è spazio di nuovo per le polemiche sulle modalità di accesso alla misura. La capogruppo di AVS Alice Ravinale ha chiesto di sospendere per venti minuti la seduta, permettendo così ai dipendenti con figli di poter presentare la domanda.



Utenti furibondi