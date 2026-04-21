Biella, autotrasporto in crisi: caro carburanti e prezzi insostenibili VIDEO

Le tensioni internazionali stanno generando un aumento ingiustificato dei prezzi del petrolio, riportando il caro carburante al centro delle criticità del settore. Il superamento della soglia dei 2 euro al litro per il diesel, nonostante le flessioni, sta mettendo sotto pressione il comparto dell’autotrasporto, con ripercussioni immediate sull’attività delle imprese e possibili effetti a catena lungo l’intera filiera logistica.

A fotografare la situazione è Federico Maio, presidente provinciale di FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori professionisti) e membro del Consiglio Nazionale, che evidenzia con chiarezza il peso del carburante sui bilanci aziendali: "Il costo del gasolio incide in un’azienda di trasporti per circa il 30%, una quota estremamente rilevante che, in una fase di aumento dei prezzi, mette seriamente sotto pressione l’intero comparto".

Un dato che si inserisce in un contesto già delineato dalle analisi di settore: il carburante rappresenta mediamente tra il 25% e il 35% dei costi operativi di una flotta, ma con il diesel oltre i 2 euro al litro l’incidenza complessiva può crescere in modo significativo, riducendo i margini e aumentando il rischio di ricadute lungo la catena distributiva.

"Le soluzioni a breve termine sono quelle che abbiamo già avanzato al Governo per scongiurare lo sciopero che si è profilato in questi giorni: servono ristori immediati, in grado di compensare almeno in parte il divario generato dall’aumento del costo del gasolio. Ma è sul lungo periodo che si gioca la partita più importante - continua Maio - È fondamentale lavorare per una stabilizzazione del settore. L’autotrasporto rappresenta circa il 9% del PIL e coinvolge un milione e mezzo di lavoratori: una vera e propria struttura industriale che deve essere riconosciuta e sostenuta come tale".

Nonostante le difficoltà, le imprese continuano a guardare avanti: "Fermarsi oggi significherebbe arrivare troppo tardi: la strada è quella di proseguire e continuare a investire, cercando di mantenere competitività anche in uno scenario complesso".