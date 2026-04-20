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EVENTI | 20 aprile 2026, 08:00

Quartiere Villaggio Lamarmora, convocato il consiglio: si parla di mercato e Festa di Primavera

Non mancherà un aggiornamento sul funzionamento dei mezzi di comunicazione

Quartiere Villaggio Lamarmora, convocato il consiglio: si parla di mercato e Festa di Primavera

Quartiere Villaggio Lamarmora, convocato il consiglio: si parla di mercato e Festa di Primavera

Nuova riunione per il Consiglio di Quartiere del Villagio Lamarmora, convocata per domani 21 aprile 2026 alle ore 21.00 presso la sede di via Corridoni 5 a Biella. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto su alcune tematiche di interesse locale e programmare le prossime attività.

Tra i temi principali in discussione ci sarà lo spostamento del mercato e spazio anche alla definizione del programma della Festa di Primavera.

Non mancherà un aggiornamento sul funzionamento dei mezzi di comunicazione del quartiere e una verifica delle segnalazioni già effettuate dai cittadini, con l’obiettivo di monitorare criticità e possibili interventi.

La riunione si concluderà con le “varie ed eventuali”. 

s.zo.

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