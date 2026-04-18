Accademia Perosi, altro premio per Tina Vercellino in duo con Alessandro Zilioli

Dopo il recente secondo posto all'Internazionale Rospigliosi, arriva l’importante riconoscimento per la musicista biellese Tina Vercellino, violino, che, in duo con Alessandro Zilioli, pianoforte, ha conquistato il primo premio al Concorso internazionale “Tiziano Rossetti Academy Online Music Competition”, distinguendosi tra numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il duo cameristico, formatosi recentemente, è nato dal comune interesse per il repertorio cameristico e dalla volontà di intraprendere un percorso musicale condiviso. Attualmente il duo si perfeziona sotto la guida di Alessandro Copia, membro del Trio Kanon, presso l’Accademia Perosi di Biella, intraprendendo un percorso di alto livello artistico e formativo.

Tina Vercellino, nata a Biella, ha iniziato a studiare violino all’età di otto anni presso l’Istituto Musicale Perosi di Biella. A quindici anni è stata ammessa al corso triennale pre accademico presso l’Accademia Perosi, sotto la guida di Roberto Ranfaldi, con il quale prosegue tuttora il proprio percorso di perfezionamento. Nel 2021 ha conseguito il diploma accademico di primo livello in violino presso il Conservatorio di Novara con il massimo dei voti e la lode; nel 2023 ha ottenuto, presso la medesima istituzione, il diploma accademico di secondo livello, anch’esso con il massimo dei voti e la lode. Nel 2023 è risultata prima idonea per il ruolo di spalla dei secondi violini presso il Teatro Verdi di Trieste; nel 2024 è risultata vincitrice di concorso presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Alessandro Zilioli, nato a Brescia nel 1996, ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di sei anni. A undici anni è stato ammesso al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, dove nel 2016 ha conseguito il diploma tradizionale in pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Ha successivamente proseguito la propria formazione presso il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, conseguendo il diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti, lode e menzione. Dal 2011 al 2016 ha frequentato i corsi annuali di perfezionamento pianistico a Cesano Maderno. Ha inoltre preso parte a numerosi corsi e masterclass di alto perfezionamento con insigni maestri. Nell’ambito dell’attività concertistica, si è esibito in recital d’opera in Italia e all’estero.

Il successo di Tina Vercellino testimonia ancora una volta la vitalità del tessuto culturale locale e la qualità delle istituzioni formative del territorio, come l’Accademia Perosi, capaci di accompagnare giovani talenti verso traguardi di rilievo. Un risultato che premia l’impegno e la passione, e che apre la strada a nuove e promettenti tappe nel percorso artistico del duo.

L'Ast Quartet, studenti della classe di musica da camera di Oliver Wille, vince il premio Henle Urtext Beethoven alla "Bad Tölz International Competition". Si è conclusa la prestigiosa Bad Tölz International String Quartet Competition (quartettissimo!), che ha visto l’Ast Quartet distinguersi come vincitore assoluto. Oltre al Primo Premio, l’ensemble è stato insignito dello speciale Henle Urtext Beethoven Prize, offerto dalla casa editrice G. Henle Verlag.