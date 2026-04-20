Trasporti a Biella, 5mila euro per il sistema LETIsmart sugli autobus ATAP

Un passo avanti verso un trasporto pubblico più inclusivo. Il Comune di Biella investe 5 mila euro per l’installazione di un sistema innovativo sugli autobus urbani ed extraurbani gestiti da ATAP, pensato per facilitare gli spostamenti delle persone non vedenti e ipovedenti.

Si tratta del sistema “LETIsmart”, una tecnologia già sperimentata in altre realtà italiane, che consente agli utenti con disabilità visive di interagire con i mezzi pubblici in modo più semplice e sicuro, migliorando l’accessibilità del servizio.

Il progetto nasce da un protocollo d’intesa che coinvolge, oltre al Comune di Biella, anche la Provincia, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e il Lions Club Biella Bugella. ATAP sarà il soggetto incaricato dell’installazione del sistema sui mezzi.

L’iniziativa aveva subito un rallentamento a causa di un ricorso legato alla gara di affidamento, ma l’attivazione è ora prevista entro il 2026, con il completamento e il collaudo del sistema nel corso dell’anno.