Il Santuario d'Oropa nelle foto d'archivio: quando la cupola era solo un progetto - Copyright Fondazione Sella 2026

L’immagine di oggi, sempre dai fondi dell’archivio fotografico della Fondazione Sella, ritrae Oropa nei primi anni del Novecento, durante la costruzione delle fondamenta della Basilica Superiore, nota anche come Chiesa Nuova.

I lavori ebbero inizio alla fine dell’Ottocento e, dopo fasi alterne, ripresero con rinnovato slancio all’inizio del nuovo secolo. L’obiettivo era ambizioso: completare la facciata ed erigere la grande cupola in tempo per la quarta incoronazione centenaria della statua della Madonna, prevista per il 29 agosto 1920.

Il programma, tuttavia, non venne rispettato. Nel giorno della celebrazione la Chiesa Nuova si presentava con la facciata quasi ultimata, mentre la grande cupola era ancora in fase di progettazione. La costruzione della cupola della rotonda maggiore iniziò solo nel 1938 e si concluse nel 1941.