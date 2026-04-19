Biella, gita a Mantova per la terza età

Nell’ottica di promuovere il benessere, l’invecchiamento attivo e la socializzazione, il Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con il Centro Dinamico, è lieto di organizzare una gita a Mantova con navigazione sul Mincio e visita guidata della Città, il 17 maggio 2026.

Prenotazioni telefoniche impegnative il 22 aprile 2026 dalle ore 9.00 alle ore 12 al n. 015-3507857 (Uff. promozione delle attività sociali per la Terza Età) - Sarete poi ricevuti su appuntamento.

Programma:

Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 06.00 nei 2 luoghi di partenza prestabiliti, sistemazione sul bus e partenza per Mantova con sosta lungo il percorso.

Alle ore 10.15: arrivo del gruppo presso il pontile d’imbarco B (Viale Mincio – Lago di Mezzo) e partenza con la motonave: si naviga sul Lago Inferiore e di Mezzo in vista dello scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi.

La navigazione procede poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono in questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee bianche, gialle, castagne d’acqua e fiori di Loto, nei mesi estivi.

Ore 11.30 sbarco a Mantova e tempo a disposizione per il pranzo libero.

Ore 15.30 visita guidata al centro storico di Mantova “segreta” (patrimonio Unesco).

Ore 17.30 circa partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.