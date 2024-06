Con il sistema LETIsmart sarà più semplice per i ciechi e per gli ipovedenti prendere il bus

Nel Biellese arriva Letismart: un sistema che consentirà a tutti gli autobus (linee urbane ed extraurbane), di dialogare vocalmente con i bastoni bianchi dei ciechi e degli ipovedenti permettendogli di servirsi facilmente dei mezzi pubblici.

Come funziona? Un microsistema installato nell’impugnatura del bastone della persona che ne ha necessità, dialogherà con un radiofaro installato sul bus permettendo alle persone non vedenti di ricevere informazioni vocali sulla linea e sulla direzione degli autobus in arrivo, come pure di prenotare la fermata dei mezzi. Quando la persona non vedente riceve la comunicazione dall’autobus che sta arrivando può prenotare la fermata e allo stesso il conducente ne viene informato, apre la porta anteriore e un segnale acustico guida il non vedente a bordo.

La Provincia di Biella ed il Comune di Biella hanno affidato ad ATAP S.p.A. il compito di acquistare, implementare, istallare e collaudare i dispositivi e le attrezzature del sistema LETIsmart. La decisione è contenuta in una delibera di giunta comunale ancora a firma del vice sindaco Giacomo Moscarola, nella quale si legge anche che la Provincia di Biella ed il Comune di Biella corrisponderanno, ad avvenuto collaudo del sistema, rimborsi forfettari pari ad € 5.000,00 e l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Sezione Territoriale di Biella promuoverà presso i suoi associati la diffusione dei dispositivi personali (LETIsmat bastone bianco luce e voce o LETIsmart voce Minipocket TAG personale) connessi al sistema LETIsmart in sperimentazione.

I Lions Club del territorio della Provincia di Biella (Biella Host, Bugella Civita, Valli Biellesi e Leo Club) sosterranno liberamente l’Unione Italiana Ciechi nell’acquisto dei dispositivi personali di cui sopra.