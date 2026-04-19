AlfAlberto, Q come Qualità: ciò che dà senso alla vita VIDEO

Nel ritmo serrato delle giornate, dove tutto sembra spingere verso il “di più”, la parola di questa settimana dell’AlfAlberto invita a una direzione diversa: la qualità.

Non è una questione di quantità, ma di senso. Del tempo che si sceglie di dedicare, delle parole che si usano, delle relazioni che si costruiscono. Perché, come emerge dalla riflessione proposta, si può avere molto e sentirsi comunque vuoti, se ciò che manca è proprio la qualità del vivere.

Il riferimento evangelico – “dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” – diventa una chiave di lettura concreta e particolarmente attuale. Non conta quanto si fa, ma per chi e in che modo. È uno sguardo che si sposta dalla frenesia dell’agire alla profondità dell’esserci davvero: nell’ascolto, nella presenza, nella capacità di fermarsi.

Anche i gesti più semplici, come ascoltare senza distrazioni o concedere attenzione sentita, assumono un valore diverso. È lì che si misura la qualità delle relazioni, non nel tempo accumulato ma nel modo in cui viene vissuto...