Biella protagonista all’Assemblea delle Città Alpine a Morbegno

Si è svolta questa mattina a Morbegno, in provincia di Sondrio, l’Assemblea Generale dell’Associazione “Alpine Town of the Year” - Città Alpina dell’anno, con la partecipazione degli assessori Sara Gentile e Giacomo Moscarola in rappresentanza di Biella, città che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nel 2021.

L’assemblea ha rappresentato un prezioso momento di confronto tra le città che hanno condiviso buone pratiche e programmi comuni. Il progetto delle Città Alpine, cominciato nel 1997, prevede lo sviluppo di politiche che mettono in atto i principi della Convenzione delle Alpi con lo scopo di promuovere la sostenibilità e la resilienza delle terre alte.

I due assessori dichiarano: «La rete delle Città Alpine ci mette in contatto con territori simili al nostro, generando sinergie utili allo sviluppo di progetti virtuosi in ambiente alpino. Le tematiche affrontate questa mattina hanno toccato questioni sensibili rispetto ai temi del turismo sostenibile, dell’inclusione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, nonché al fenomeno dello spopolamento delle valli. Nei prossimi anni intendiamo implementare le iniziative locali, come il progetto “Montagna palestra di vita”, che realizzeremo insieme alla Regione Piemonte nell’ambito del bando Piemonte per i Giovani, in collaborazione con il collega assessore Edoardo Maiolatesi, anche sfruttando il potenziale della rete delle Città Alpine.»