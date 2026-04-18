Lite accesa con urla e spintoni tra due donne, passanti chiamano il 112 (foto di repertorio)

Lite dai toni accesi a Cossato. A rimanere coinvolte due donne di origine straniera che, stando alle testimonianze dei passanti, avrebbero cominciato a spintonarsi e a urlare ad alta voce tra loro per motivi al vaglio delle forze dell’ordine.

Entrambe, una volta riportate alla calma dai Carabinieri, allertati nel frattempo da più cittadini, sono state accompagnate in ospedale per alcuni accertamenti e informate delle rispettive facoltà di legge. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 17 aprile.