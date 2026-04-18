Biella, fermata un’auto per alcuni controlli: nei guai due persone

Sono sempre più frequenti i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine.

Nella giornata di ieri, 17 aprile, è stata fermata a Biella un’auto con tre persone a bordo: stando alle prime ricostruzioni, al conducente sarebbero state contestate alcune violazioni dopo le opportune verifiche, tra cui il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici. In più una passeggera sarebbe stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, la stessa verrà poi segnalata come assuntrice.