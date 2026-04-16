Cuffiette wireless, occhiali da sole, chiavi e anche un clarinetto tra gli oggetti smarriti a Biella

Il Comune di Biella informa la cittadinanza che presso l’Ufficio Economato risultano attualmente giacenti diversi oggetti rinvenuti sul territorio e non ancora reclamati.

Tra i materiali custoditi figurano telefoni cellulari, cuffiette wireless, occhiali da sole e da vista, oltre a oggetti personali e di uso quotidiano come borracce, una sigaretta elettronica e un paio di pattini a rotelle. Presenti anche oggetti più particolari, tra cui un clarinetto, uno zaino militare di grandi dimensioni e una valigetta porta attrezzi con varie attrezzature.

Una parte consistente del materiale proviene inoltre dal servizio di trasporto pubblico, con zainetti contenenti materiale sportivo, articoli di cancelleria scolastica e capi di abbigliamento riconducibili ad ATAP. Tra gli oggetti ritrovati anche diverse chiavi di autovetture e abitazioni.

I legittimi proprietari sono invitati a presentarsi presso l’Ufficio Economato, forniti di una descrizione dettagliata degli oggetti o di idonea documentazione utile al riconoscimento, per poter procedere alla restituzione.

L’Amministrazione comunale ricorda l’importanza di verificare eventuali smarrimenti e di rivolgersi agli uffici competenti per il recupero dei propri beni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Economato negli orari di apertura al pubblico:

Via Tripoli 48 – Biella

0153507438

ufficioeconomato@comune.biella.it