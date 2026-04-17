Valdilana, rinnovato il consiglio direttivo dell'Associazione Delfino: Ernesto Giardino confermato alla presidenza

L’Associazione Delfino di Valdilana ha rinnovato giovedì sera, 16 aprile, il proprio consiglio direttivo per il prossimo triennio, confermando alla presidenza Ernesto Giardino e alla vicepresidenza Norberto Dall’Ara. Completano la squadra Clara Mello Rella, nominata segretaria, Lorella Pilati nel ruolo di tesoriere e Claudio Camatel come consigliere.

"Ringrazio i volontari per la fiducia confermata - commenta Giardino - ma li ringrazio soprattutto per l'impegno quotidiano nel portare avanti servizi utili al nostro territorio. E ovviamente ringrazio anche tutte le persone che ci danno fiducia e ci sostengono costantemente: faremo il possibile per continuare a essere vicini a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, o semplicemente di un po' di compagnia".

Nel corso dell’assemblea è stata inoltre presentata la relazione sull’attività svolta nel 2025, insieme al bilancio, offrendo un quadro dell’impegno portato avanti dall’associazione sul territorio.

Come di consueto, particolarmente rilevante è soprattutto l’attività legata ai trasporti per visite e terapie: nel 2025 sono stati effettuati 1.922 servizi, per un totale di circa 106mila chilometri percorsi, inclusi i giri per la consegna pasti a domicilio. Gli utenti sono per lo più persone impossibilitate a spostarsi autonomamente e/o con difficoltà economiche. Il servizio ha raggiunto un raggio sempre più ampio, coprendo destinazioni come Aosta, Milano, Torino, Alessandria, Novara e Genova, in base alle esigenze. Complessivamente sono stati 45 i volontari attivi in questo settore, di cui circa una trentina direttamente impegnati nei trasporti. Prosegue inoltre la collaborazione con il Cissabo.

Sul fronte sociale e ricreativo, il centro Incontro anziani ha mantenuto una partecipazione stabile, con circa 60-70 utenti coinvolti nelle attività settimanali: momenti ricreativi il martedì, laboratori di cucito il lunedì e il giovedì, oltre a iniziative culturali e turistiche come le gite. Le attività si sono svolte anche nel salone di Baltigati e, nel periodo estivo, al rifugio “La Sella”. I volontari impegnati nella gestione e nei trasporti con navetta sono stati mediamente tra i sei e i sette.

Riscontri positivi anche per il negozio “Uso e Riuso”, attivo dal 2013, che ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per lo scambio e il riutilizzo di beni usati. Nel 2025 ha servito oltre 800 utenti, di cui una parte significativa proveniente da altri comuni del territorio. Gestito da una quindicina di volontarie, il progetto ha promosso anche eventi locali, come apericena con esposizioni, in collaborazione con esercizi commerciali. L’attività ha inoltre mantenuto una forte valenza sociale, offrendo supporto concreto alle persone in difficoltà economica. Attualmente il servizio è chiuso per trasloco.

Per quanto riguarda il portierato sociale, l’esperienza alla Residenza del Sole, come da convenzione con il Comune, si è svolta a pieno regime: tutti gli 11 appartamenti risultano occupati da persone con fragilità sociale, supportate dalla presenza costante di una coppia di volontari. Numerose le iniziative per favorire la socialità, tra laboratori, attività ricreative e momenti conviviali.

Infine, il progetto di aiuti umanitari ha visto nel 2025 un impegno economico di circa 19.900 euro, destinati sia all’acquisto di generi alimentari sia al pagamento di bollette per famiglie in difficoltà. In collaborazione con le realtà del territorio, tra cui Caritas e Cissabo. Da qualche mese è cessata la distribuzione mensile di generi alimentari "a pioggia", a favore di interventi più mirati ed economicamente impegnativi. A settembre è stata inoltre organizzata una raccolta di materiale scolastico, poi distribuito alle famiglie bisognose.

Si ricorda che l’ufficio Delfino di Ponzone garantisce apertura regolare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Per informazioni si può contattare il numero 335 708 4829.