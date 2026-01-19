Museimpresa al Tam, ripartono gli incontri del 2026

Sarà il Fila Museum a ridare nuovamente il là al calendario di incontri proposto dall’Its Tam Biella e legato a Museimpresa. Il racconto delle aziende, straordinari veicoli di sintesi tra storia e innovazione del territorio - e di tutta l’Italia - è al centro dell’iniziativa che l’Istituto tecnologico superiore che ha sede nel complesso di Città Studi, ha voluto organizzare in occasione della Settimana della Cultura d’impresa, giunta all’edizione numero 24.

L’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, che riunisce oltre 150 realtà di grandi, medie e piccole imprese ha concesso il patrocinio al programma di appuntamenti 2025-26 cha martedì 27 gennaio alle 18.15 vedrà protagonista lo storico brand nato a Biella oltre un secolo fa, e che nel 2010, con l’istituzione della Fondazione Fila Museum voluta dal presidente Gene Yoon, ha sposato l’idea di tutelare e far conoscere il valore e la storia del marchio con la Effe Rosso-Blù, dalle origini locali fino alla sua notorietà internazionale nell’ambito dell’abbigliamento e delle calzature sportive.

Riportata lo scorso anno nella sede di viale Cesare Battisti, dove tutto ha avuto origine, la realtà verrà raccontata con cenni storici e curiosità, attraverso i campioni di tutte le discipline che hanno vestito le divise Fila, che hanno scolpito in modo indelebile il suo successo fino ai tempi più recenti, quando l’evoluzione del marchio è giunta fino all’interpretazione dello streetwear di lusso.

La mission del Fila Museum è infatti quella di promuovere la cultura d’impresa, con un’attenzione particolare alla moda e alla storia industriale. Per questo motivo dal 2014 fa parte di Museimpresa, istituzione con la quale condivide i principi e i valori. L’incontro, immaginato per gli studenti del campus alle porte della città, si svolge nell’aula magna di corso Pella ed è a ingresso libero anche per interessati e appassionati di storia imprenditoriale locale.