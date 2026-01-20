Piacenza Group - collezione di tessuti uomo e donna primavera/estate 2027 FOTO

Piacenza Group, in occasione di Milano Unica, presenta le nuove collezioni S/S 2027: un percorso che intreccia tradizione e contemporaneità, competenze consolidate, ricerca, passione e innovazione tecnica. In questa edizione, il Gruppo porta inoltre in primo piano le creazioni dei sarti protagonisti di Sartorial Asia a Hong Kong, valorizzando il lavoro di alcuni tra i migliori talenti sartoriali asiatici con cui collabora: un’espressione autentica di artigianalità e savoir-faire.



Lanificio F.lli Cerruti dal 1881

La collezione Primavera/Estate 2027 del Lanificio F.lli Cerruti nasce dal desiderio di leggerezza e da una visione consapevole, fondata su tempo, qualità e rispetto delle risorse. I tessuti, pensati per accompagnare movimento, viaggio e vita contemporanea, si muovono come una seconda pelle grazie a lane fresche e impalpabili, mischie preziose con seta e fibre naturali e superfici raffinate dal comfort autentico. Protagoniste sono le strutture, con fondi mélange, mouliné e jaspé, microstrutture, disegni appena percepibili e texture jacquard, mentre nelle giacche filati fantasia fiammati e bottonati arricchiscono i fondi creando effetti cromatici unici. La palette si ispira a paesaggi luminosi e sofisticati, tra neutri mediterranei, grigi urbani, sabbia e pietra, accesi da azzurro, verde salvia e blu profondi, studiati per dialogare con la luce. Al centro emerge una nuova idea di lusso, responsabile e durevole, con fibre selezionate con cura e processi orientati a ridurre l’impatto ambientale, valorizzando tracciabilità, durata e qualità. Una collezione che unisce tradizione e innovazione, pensata per vestire il presente e attraversare il tempo.



Torna Travelissimo, l’icona del Lanificio: una gamma di tessuti performanti, in grado di resistere a diverse situazioni in ogni luogo e latitudine. Versatili e sempre impeccabili, la massima espressione di libertà. Resistente all’acqua, traspirante, antimacchia, ingualcibile e naturalmente elastico.



Debutta Oxygen, la nuova proposta estiva realizzata in pura lana con elasticità naturale grazie a filati ritorti, unisce tradizione e innovazione in un materiale tanto impeccabile quanto raffinato. Oxygen reinterpreta il tessuto da blazer con armature distintive che donano profondità, texture e vitalità al colore. Dall’eredità sartoriale alla versatilità di tutti i giorni e a un’eleganza urbana, si afferma come l’icona moderna dello stile, dove la struttura incontra il comfort e il blu resta eternamente inconfondibile.



Gala è la collezione che celebra l’eleganza delle occasioni speciali. Creata per cerimonie, gala, serate, cocktail ed eventi, la collezione trova la sua massima espressione nelle armature jacquard. In pura lana e lana-seta, i tessuti sono realizzati attraverso una complessa tecnica su telaio jacquard che dà vita a disegni unici e sofisticati. Filati in lurex e micro-strutture arricchiscono ulteriormente la gamma, aggiungendo brillantezza, profondità e carattere. Una proposta pensata per un lusso sofisticato.



Lanificio Fratelli Piacenza

Lanificio Fratelli Piacenza propone una collezione dedicata ai mercati del lusso e della sartoria contemporanea. La ricerca si concentra sulle materie prime più preziose, come Vicuña, Alashan cashmere e seta, e su una progettazione tessile che mette al centro mano tessile, drappeggio, stabilità e comfort, rispondendo alle esigenze di un’eleganza sempre più attenta alla funzionalità. La collezione presenta strutture leggere e compatte, texture materiche e superfici dagli effetti tridimensionali, ottenuti attraverso lavorazioni e finissaggi mirati. La palette cromatica si sviluppa attorno a neutri sofisticati e toni naturali, con profondità di colore e accenti calibrati che definiscono l’identità dei capi, mantenendo versatilità e coerenza di guardaroba.



La collezione donna è un racconto di materia e luce, dove la tradizione tessile si rinnova in superfici contemporanee, leggere nello spirito e ricche di riflessi. Il cuore della stagione batte nei tessuti jacquard, che trasformano il disegno in sensazione: trame di filati fantasia che diventano rilievo, micro-motivi che affiorano con discrezione, texture che catturano la luce e restituiscono profondità. Tessuti pensati per un’eleganza estiva fatta di dettagli, di presenza silenziosa, di carattere. Accanto ai tessuti jacquard, la collezione esplora la dualità del bi-matière, un tessuto reversibile che racchiude due identità in un’unica creazione. Diritto e rovescio si distinguono intenzionalmente per aspetto, mano e composizione, aprendo a nuove libertà di stile, tra contrasti armonici e cambi di ritmo: un gesto semplice, voltare il tessuto, che trasforma l’esperienza.



Lanificio Piemontese

Per la Primavera/Estate 2027, il Lanificio Piemontese propone una collezione dallo stile elegante e consapevole, frutto di una ricerca tessile sofisticata che unisce tradizione e sperimentazione. La palette si sviluppa su mélange raffinati e tonalità naturali, grigi luminosi, beige caldi e nuance neutre, ricchi di sfumature materiche. I disegni maschili vengono reinterpretati con un tocco più moderno e femminile, grazie a dettagli leggeri come fil coupé, filati tridimensionali e bottonati, che aggiungono volume e tattilità. Grande attenzione ai finissaggi, con mani diverse, fluide o più secche e strutturate, pensate per ampliare versatilità e resa. Completano la proposta strutture jacquard ricche e contemporanee e un denim rinnovato attraverso costruzioni innovative, texture sofisticate e finiture delicate, in equilibrio tra modernità ed eleganza.



Accessori

La collezione accessori Primavera/Estate 2027 si ispira al deserto e alla sua eleganza essenziale, trasformando sciarpe e stole in racconti da indossare, leggeri e avvolgenti. La palette richiama terra e cielo, con toni sabbia, ocra, terracotta, avorio e blu profondi, illuminati da contrasti delicati. Motivi geometrici e suggestioni tribali, realizzati su telaio jacquard, prendono vita grazie a filati pregiati e volutamente irregolari, che donano unicità, matericità e fascino artigianale. Una proposta che celebra il viaggio e unisce tradizione, artigianalità e innovazione tessile.



Piacenza Group, con queste nuove collezioni, conferma la propria vocazione all’eccellenza tessile e alla sperimentazione. Ogni proposta nasce da un profondo rispetto per la materia e per la tradizione, ma guarda avanti, offrendo al mondo della moda strumenti concreti per disegnare il futuro. In un equilibrio perfetto tra heritage e innovazione, Piacenza Group continua a raccontare storie di stile, passione e visione.