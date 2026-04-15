Job Day Manutentori: scuola e imprese a confronto, per costruire il futuro del lavoro biellese

Una mattinata densa di interventi e confronto ha animato la sede di Corso Pella il 13 aprile, nell'ambito del Job Day Manutentori, dove studenti e imprenditori si sono ritrovati dalla stessa parte del tavolo. Dopo l'introduzione dei referenti scolastici, ha preso la parola Francesca Di Dio Busa, vicepresidente dell'Unione Industriale Biellese, che ha tracciato con chiarezza il profilo di ciò che il mercato del lavoro chiede oggi ai giovani.

Le imprese del territorio cercano ragazzi con curiosità e passione, capaci di un comportamento adeguato alle circostanze. Le figure più richieste sono i manutentori diplomati nei settori tessile, meccanico ed elettrico, e gli assistenti tecnici in produzione. Le competenze specifiche su cui si concentra la domanda includono pneumatica, oleodinamica, idraulica e impianti termosanitari.

«Le basi apprese a scuola diventano fondamentali per acquisire competenze specifiche da applicare nel contesto lavorativo.»

A seguire, ciascuna delle quindici aziende presenti ha presentato brevemente il proprio settore di attività e le figure professionali ricercate, offrendo agli studenti un panorama concreto e variegato del tessuto produttivo biellese – dalla manifattura tessile all'elettrotecnica, dalla meccanica di precisione alla produzione di filati.

Il Job Day Manutentori non si chiude con i saluti di fine mattinata: è già fissato un secondo appuntamento per lunedì 27 aprile, nel pomeriggio, dedicato ai colloqui individuali. Chi lo vorrà potrà sedersi faccia a faccia con i rappresentanti delle aziende, trasformando la conoscenza reciproca in un'opportunità concreta di inserimento lavorativo.

Un format che fa della prossimità il suo punto di forza: la scuola e le imprese si trovano a metà strada e cominciano a costruire insieme qualcosa di concreto per il futuro del territorio biellese.