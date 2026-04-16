Cura, comunità e inclusione: confronto a Città Studi FOTO

È in corso il convegno incentrato sul tema della comunità e della cura, articolato in una giornata di interventi, testimonianze e momenti di confronto. Il principio ispiratore dell’iniziativa è legato al senso di appartenenza a una comunità capace di promuovere benessere integrale, attraverso relazioni profonde e percorsi di inclusione e solidarietà.

Tra i relatori figurano Luca Rondi, Chiara Agostini, Pietro De Rossi, Carlo Ignazio Cattaneo, Elena Macchiarulo, Lorenzo Somaini, Mario Coletti Moia, Marina Patrini, Luciana Porzio e don Simone Rocco. In tarda mattinata è previsto anche l’intervento dei ragazzi della Consulta Giovani della Diocesi di Biella, presenti e coinvolti attivamente nell’iniziativa.

Nel pomeriggio il convegno prosegue con una sezione dedicata a esperienze, osservazioni e progetti, seguita da incontri di gruppo tra i partecipanti e dalla rielaborazione in assemblea; interverrà Gianluca Marchesini. La conclusione dei lavori è fissata nel tardo pomeriggio.

Le attività si svolgeranno in quattro incontri, tra ottobre 2025 e febbraio 2026, suddivisi in parte teorica, parte pratica e mindfulness. Un’impostazione che accompagna il lavoro avviato oggi e che delinea la prosecuzione del cammino formativo.