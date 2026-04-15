Viverone, abbonamento parcheggio zone blu: novità per i residenti

Novità per gli abitanti di Viverone per l’abbonamento del parcheggio nelle zone blu.

Lo rende noto l’amministrazione comunale con un comunicato sul proprio sito web: “Si informa che i residenti possono usufruire delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) presenti sul Lungo Lago. L’abbonamento annuale è valido fino al 31 dicembre 2026. Per richiedere l’abbonamento è necessario compilare l’apposita istanza e trasmetterla preferibilmente a mezzo mail all'indirizzo viverone@ptb.provincia.biella.it. A seguito della richiesta, verrà trasmetto il bollettino per il pagamento".

E aggiunge: "Si precisa che l’abbonamento risulta già valido per i residenti che, nel corso dell’anno corrente, hanno provveduto al pagamento rinnovando la tessera precedentemente in uso. Inoltre, a partire dal 1° aprile 2026, non sarà più necessario esporre alcuna tessera né stampare ticket di parcheggio: questo ente provvederà infatti a inserire le targhe dei residenti autorizzati in un apposito sistema gestionale, consentendo la verifica automatica dei veicoli abilitati alla sosta. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio di Polizia Locale”.