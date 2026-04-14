Mottalciata: tornerà operativa la caserma dei Carabinieri

La caserma dei Carabinieri di Mottalciata, chiusa dal 2018, entra nella fase operativa della ristrutturazione. Lo stabile comunale di via Martiri della Libertà, costruito nel 1938, nacque come sede dei Reali Carabinieri e, nel dopoguerra, è rimasto punto di riferimento dell’Arma dei Carabinieri per il territorio, ospitando sia gli uffici operativi sia gli alloggi del personale.

Nel corso degli anni la struttura ha presidiato diversi comuni dell’area: Castelletto Cervo, Gifflenga, Massazza e Villanova Biellese, fino alla chiusura avvenuta nel 2018, quando l’edificio è stato ritenuto non più idoneo a ospitare i militari a causa delle condizioni dei locali. Da quel momento, l’attività è stata trasferita a Salussola, dove i carabinieri di Mottalciata risultano tuttora operativi. Il percorso per la riqualificazione si è rivelato complesso e prolungato nel tempo. L’intervento è stato condizionato dai vincoli imposti dalla Soprintendenza che, a causa del valore storico dell’edificio, ha richiesto adeguamenti progettuali e autorizzazioni.

Lo sblocco definitivo è giunto con l’attuale amministrazione comunale, che ha inserito la concreta ristrutturazione fra i punti in programma. I lavori sono partiti ufficialmente a settembre 2025.

Il primo lotto, attualmente in corso, riguarda la parte strutturale e impiantistica ed è anche il più rilevante sotto il profilo tecnico: comprende interventi edilizi e antisismici, oltre al rifacimento completo degli impianti termici, elettrici, elettronici e idrico-sanitari. Si tratta della fase più complessa dell’intervento e il termine è previsto entro fine luglio 2026.

L’investimento complessivo per questa fase ammonta a 225.000 euro di risorse comunali, a cui si aggiunge un contributo della Regione Piemonte pari a 124.500 euro. Le fasi successive, ancora in definizione, riguarderanno le opere di finitura interna: serramenti, completamento degli impianti e tinteggiature... e, in un secondo momento, le aree esterne, con spazi destinati al ricovero degli automezzi.

"La ristrutturazione della caserma rappresenta un obiettivo prioritario per l’amministrazione e una risposta concreta a un’esigenza sentita da tempo dalla comunità - dichiara il sindaco Teresa Ottino - Si tratta di un intervento articolato, che ha richiesto un lavoro significativo anche sotto il profilo autorizzativo ma oggi, amministrazione dopo amministrazione, siamo nella fase operativa e i lavori procedono secondo il programma".

"Il ritorno dei Carabinieri a Mottalciata sarà determinante per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e per garantire ai cittadini un servizio più immediato - aggiunge - L’obiettivo è restituire piena funzionalità a una struttura storica e riportare in paese un presidio che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera area".