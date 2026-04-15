Gaglianico, conclusi i lavori di rifacimento della rete fognaria all’asilo nido e scuola materna

Sono terminati in questi giorni i lavori di rifacimento della rete fognaria presso la struttura che ospita l’Asilo Nido e la Scuola Materna con l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’edificio. Lo rende noto il vicesindaco Luca Mazzali: “I lavori si sono concentrati sulle condotte esistenti, ormai vetuste e che presentavano evidenti segni di usura. Quasi 50 anni di utilizzo e sono stati realizzati dalla ditta Andreotti Flavio Escavazioni per un importo complessivo di circa 10.000 euro”.

L’intervento ha previsto la sostituzione completa delle tubazioni obsolete e l’adeguamento degli allacci alla rete comunale; particolare attenzione è stata dedicata alla riduzione dell’impatto delle operazioni sulle attività didattiche, con la pianificazione dei lavori in fasce orarie che non hanno interferito con la normale attività scolastica.

“Questo può essere considerato l’ultimo lavoro eseguito su questa struttura – sottolinea Mazzali - In questi anni l’edificio è stato sottoposto ad un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica; nel 2019 si sono conclusi i lavori alla scuola materna mentre nel 2025 quelli all’asilo nido. Lavori che hanno visto il rifacimento della copertura, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento di tutti i bagni, la posa esterna di un cappotto isolante, la tinteggiatura esterna ed interna e, per quanto riguarda l’asilo nido, è stato realizzato anche un ampliamento per ricavare una nuova aula in modo da poter aumentare la possibilità organizzativa della struttura”.