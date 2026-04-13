Cossato, letture e incontri in biblioteca: due appuntamenti per la famiglia

Due appuntamenti adatti alla famiglia da non perdere assolutamente. Saranno di scena nella biblioteca comunale di Cossato: il primo avrà luogo dalle 9.30 alle 11.30 di domani, martedì 14 aprile, e sarà incentrato sulle mamme in attesa (o con bimbi 0-12), a cura delle educatrici del Consultorio per le Famiglie di Cossato.

Il secondo evento, invece, si terrà alle 16.45 di giovedì 23 aprile, con letture e laboratorio in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. L’ingresso è libero.