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Cossato e Cossatese | 13 aprile 2026, 08:00

Cossato, letture e incontri in biblioteca: due appuntamenti per la famiglia

Cossato, letture e incontri in biblioteca: due appuntamenti per la famiglia (foto di repertorio)

Cossato, letture e incontri in biblioteca: due appuntamenti per la famiglia (foto di repertorio)

Due appuntamenti adatti alla famiglia da non perdere assolutamente. Saranno di scena nella biblioteca comunale di Cossato: il primo avrà luogo dalle 9.30 alle 11.30 di domani, martedì 14 aprile, e sarà incentrato sulle mamme in attesa (o con bimbi 0-12), a cura delle educatrici del Consultorio per le Famiglie di Cossato. 

Il secondo evento, invece, si terrà alle 16.45 di giovedì 23 aprile, con letture e laboratorio in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. L’ingresso è libero.

g. c.

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