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Music Cafè | 12 giugno 2026, 16:34

Sessantennale Biella Jazz Club, l’associazione musicale in Piazza del Monte

Sessantennale Biella Jazz Club, l’associazione musicale in Piazza del Monte

Sessantennale Biella Jazz Club, l’associazione musicale in Piazza del Monte

Sabato 13 luglio per un concerto in collaborazione con Street Art di Biella Riva. Per l’occasione i musicisti del Jazz Club organizzano una “Jam Session” per celebrare il sessantesimo anniversario, la band residente è composta da Max Tempia al pianoforte, Massimo Serra alla batteria, Maurino Dellacqua al basso, Fabio Buonarota alla tromba e Fabio Mora al trombone. La Jam Session inizierà alle ore 19 circa nello Street Art Village di Piazza del Monte, tutti i musicisti sono invitati a partecipare portando il proprio strumento o utilizzando quelli della band presenti in piazza. Era un idea comune delle due associazioni, Biella Jazz Club e Comitato Manifestazioni Riva, trovare una collaborazione in occasione dell’importante traguardo dei sessant’anni del Jazz Club attraverso un evento condiviso, i musicisti “resident” tutti reduci da grandi appuntamenti live come lo Stadio San Siro con Irama per Maurino Dellacqua, Massimo Serra in tour con Fabio Treves, Fabio Buonarota con Mario Biondi e Max Tempia ha appena concluso l’ultima edizione di Domenica In su Raiuno.

La Jam Session terminerà alle 21 con l’inizio degli spettacoli di strada.

Sessantennale Biella Jazz Club, l’associazione musicale in Piazza del Monte

Sessantennale Biella Jazz Club, l’associazione musicale in Piazza del Monte

c.s.biella jazz club, s.zo.

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