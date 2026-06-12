Sessantennale Biella Jazz Club, l’associazione musicale in Piazza del Monte

Sabato 13 luglio per un concerto in collaborazione con Street Art di Biella Riva. Per l’occasione i musicisti del Jazz Club organizzano una “Jam Session” per celebrare il sessantesimo anniversario, la band residente è composta da Max Tempia al pianoforte, Massimo Serra alla batteria, Maurino Dellacqua al basso, Fabio Buonarota alla tromba e Fabio Mora al trombone. La Jam Session inizierà alle ore 19 circa nello Street Art Village di Piazza del Monte, tutti i musicisti sono invitati a partecipare portando il proprio strumento o utilizzando quelli della band presenti in piazza. Era un idea comune delle due associazioni, Biella Jazz Club e Comitato Manifestazioni Riva, trovare una collaborazione in occasione dell’importante traguardo dei sessant’anni del Jazz Club attraverso un evento condiviso, i musicisti “resident” tutti reduci da grandi appuntamenti live come lo Stadio San Siro con Irama per Maurino Dellacqua, Massimo Serra in tour con Fabio Treves, Fabio Buonarota con Mario Biondi e Max Tempia ha appena concluso l’ultima edizione di Domenica In su Raiuno.

La Jam Session terminerà alle 21 con l’inizio degli spettacoli di strada.