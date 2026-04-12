Veglio, ecco fondi per nuovo parco giochi e rimozione barriere architettoniche (foto dalla pagina Facebook di Comune di Veglio)

Mercoledì scorso, a Biella, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’Assessore Gian Luca Vignale, sono stati sottoscritti gli accordi per le aree omogenee Biellese e Baraggia: 69 comuni coinvolti per un totale di 9 milioni di euro per nuovi progetti sul territorio.

“Un’opportunità che permetterà di realizzare interventi per migliorare servizi, infrastrutture e qualità della vita – riporta l’amministrazione di Veglio - Il Comune è tra i primi: ha già avviato i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il rifacimento del parco giochi; a breve rendiconterà gli interventi fatti alla Regione”.