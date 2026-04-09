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CRONACA | 09 aprile 2026, 19:46

Strona, fumo da un'auto in sosta, intervengono i Vigili del Fuoco

Strona, fumo da un'auto in sosta, intervengono i Vigili del Fuoco , foto archivio

Strona, fumo da un'auto in sosta, intervengono i Vigili del Fuoco , foto archivio

Nel pomeriggio di oggi giovedì 9 aprile a Strona intorno alle 17.30 si è verificato un principio d’incendio che ha coinvolto un’auto.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato causato dal surriscaldamento del motore: il veicolo, parcheggiato, ha iniziato a fumare attirando l’attenzione dei residenti nelle vicinanze, che hanno prontamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i controlli necessari e messo in sicurezza il mezzo, evitando che la situazione degenerasse.

Fortunatamente non si registrano ulteriori danni né persone coinvolte.

s.zo.

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