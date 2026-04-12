Sandigliano, cambia la raccolta del verde: nuovi bidoni al posto dei sacchi bianchi

Il Comune di Sandigliano informa i cittadini che sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda il servizio di raccolta domiciliare su prenotazione di sfalci verdi e potature.

La principale modifica riguarda la dismissione dei tradizionali sacchi bianchi (big bags), che verranno progressivamente sostituiti da nuovi contenitori carrellati a due ruote da 240 litri. Si tratta di bidoni pensati per rendere il servizio più efficiente e ordinato, migliorando la gestione dei rifiuti vegetali sul territorio comunale.

I nuovi contenitori potranno essere richiesti direttamente presso gli uffici comunali. Per ogni utenza è prevista una dotazione di uno o due bidoni, a seconda delle necessità.

Per ottenere i contenitori sarà necessario compilare l’apposito modulo di richiesta compilando il seguente form: Richiesta bidone carrellato per sfalci verdi . Il costo indicativo di ciascun bidone è di circa 40 euro e verrà addebitato nella prossima bolletta TARI.

L’amministrazione comunale invita i cittadini interessati a presentare la richiesta entro e non oltre il 25 maggio, così da consentire una corretta organizzazione del servizio e garantire la continuità della raccolta.