A Ponzone HAMNET -Nel nome del figlio

Nuovi appuntamento al Cine Teatro Giletti di Ponzone nel fine settimana. Sabato 11 aprile alle ore 21 e domenica 12 aprile alle ore 16 l'appuntamento è con la visione di HAMNET -Nel nome del figlio di Chloé Zhao con Jessie Buckley (0scar 2026 come miglior attrice) e Paul Mescal - anno 2025 drammatico

La pellicola racconta la storia vera dell’amore fra William Shakespeare, interpretato da Paul Mescal, e sua moglie interpretata da Jessie Buckley (0scar 2026 come miglior attrice) e della loro famiglia composta da 3 figli, 2 femmine e un maschio, Hamnet appunto, interpretato dallo straordinario Jacobi Jupe.

William Shakespeare e sua moglie Agnes festeggiano la nascita del figlio Hamnet. Tuttavia, la tragedia che lo colpisce e la morte prematura di Hamnet ispirano Shakespeare a scrivere il suo capolavoro senza tempo, "Amleto"