Casapinta inaugura la sua prima area ecologica, un esempio di sostenibilità e valorizzazione del territorio FOTO

Casapinta compie un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale con l'inaugurazione della sua prima area ecologica dedicata alla raccolta dei rifiuti. L'iniziativa, frutto di un progetto particolarmente attento all'ambiente, include anche la realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente e la riqualificazione di un'area di sosta preesistente, ora trasformata in uno spazio più armonioso e funzionale.

L'intervento si distingue per l'adozione di materiali e soluzioni a basso impatto ambientale, mirate a valorizzare il territorio e ad ampliare le aree verdi. Le opere sono state infatti progettate minimizzando l'uso di asfalto e cemento: il nuovo parcheggio è stato realizzato in stabilizzato naturale, un materiale che favorisce la traspirazione del terreno e il drenaggio delle acque meteoriche, prevenendo l'erosione.

A delimitare l'area, una staccionata in legno di castagno, robusta e durevole, si integra armonicamente con il paesaggio circostante. L’area ecologica e il parcheggio saranno ulteriormente decorati con fiori e piante, abbellendo in modo naturale questi spazi e offrendo un ambiente più gradevole per la comunità.

La realizzazione della nuova area ecologica ha permesso poi di liberare e riqualificare un parcheggio vicino preesistente che in passato fungeva anche da punto di raccolta. Lo spostamento dei cassonetti e delle campane ha permesso di restituire a quest'area la sua funzione originaria, trasformandola in uno spazio decoroso e pienamente funzionale.

Il sindaco di Casapinta Danilo Cavasin ha così commentato: "Per noi, progettare il territorio va ben oltre il semplice intervento su superfici già urbanizzate. Implica una visione più ampia: pianificare gli spazi e scegliere i materiali in modo consapevole, con l'obiettivo primario di compensare e ridurre l'impatto ambientale. Casapinta dimostra concretamente che è possibile coniugare l'efficienza dei servizi, il rispetto per l'ambiente e la valorizzazione estetica del nostro paesaggio."